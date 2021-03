Medewerker Rotterdamse politie vast vanwege zedenmisdrijf

Een medewerker van de politie in Rotterdam is aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf en het schenden van zijn ambtsgeheim. Hij is buiten functie gesteld, laat de politie weten.

De verdachte is een man van 28. Hij wordt beschuldigd van grooming. Details over zijn zaak zijn niet bekendgemaakt. Grooming is een vorm van digitaal kinderlokken. Daarbij probeert een volwassene het vertrouwen van een kind te winnen met als doel seksueel misbruik te plegen of kinderporno te maken.

De man werd maandag aangehouden en is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij minstens nog veertien dagen blijft vastzitten.