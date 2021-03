'Adviseurs gouverneur New York gaven te weinig verpleeghuisdoden op'

Adviseurs van de gouverneur van de staat New York hebben in een rapport geknoeid met het aantal verpleeghuisbewoners dat is overleden aan een coronabesmetting. Daardoor zijn er minder doden gemeld dan er werkelijk waren, blijkt uit onderzoek van The Wall Street Journal en The New York Times.

In het rapport van de New Yorkse zorgautoriteiten, dat in juli openbaar werd gemaakt, werden 6432 doden gemeld. Maar volgens de twee kranten waren er zeker meer dan 9000 doden onder verpleeghuisbewoners in de staat.

Medewerkers van gouverneur Cuomo zouden het aantal hebben aangepast: in het rapport werden alleen de besmette mensen gemeld die in het verpleeghuis waren overleden. De besmette bewoners die uiteindelijk in het ziekenhuis overleden, werden uit het rapport gelaten.

Al onderzoek van justitie

De New York Times heeft documenten in handen waaruit blijkt dat de adviseurs van Cuomo met de cijfers hebben gesjoemeld. Het is niet duidelijk waarom ze dat deden.

Gouverneur Cuomo ligt al een tijd onder vuur vanwege zijn coronabeleid. Er zijn al langer vermoedens dat het sterftecijfer in de verpleeghuizen niet klopt; justitie is daarom een onderzoek begonnen. Ook stuurde Cuomo verpeeghuisbewoners die in het ziekenhuis herstelden van een coronabesmetting terug naar hun verpleeghuis zonder te laten testen of ze nog besmet waren.

Inmiddels ligt Cuomo ook onder vuur omdat meerdere vrouwen hem beschuldigen van ongewenst gedrag. De gouverneur heeft excuses aangeboden. Hij zegt dat zijn "speelse gedrag" onterecht is opgevat als seksuele avances.