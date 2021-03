'Overheid betaalt onnodig miljoenen voor analyse coronatests'

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden betaald: zo'n 65 euro per test. Dat meldt de Volkskrant op basis een inventarisatie.

De krant schrijft dat de overheid afgelopen najaar contracten sloot met acht grote labs die bij elkaar 120.000 tests per dag kunnen verwerken. De labs krijgen gegarandeerd een vergoeding voor een bepaald aantal tests, ook als die niet worden opgestuurd. Met kleinere labs zijn er geen garanties afgesproken en wordt er per test betaald.

2 miljoen euro per dag

De acht zogenoemde hoogvolume-labs krijgen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal tests tot een maximum van 30 procent. Volgens de Volkskrant betekent dit dat een lab dat heeft beloofd 30.000 tests per dag te kunnen analyseren, er sowieso 10.000 vergoed krijgt. Per test krijgt het lab 60 euro.

Alleen in de regio Utrecht is zo al 1 miljoen euro per week verspild, schrijft de krant. Het nieuwe megalab in Utrecht zou tot vorige week zo'n 2000 tests per dag hebben geanalyseerd en voor 10.000 tests betaald hebben gekregen.

De Jonge

Minister De Jonge schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat de afspraken met de grote labs zijn gemaakt om labcapaciteit te kunnen garanderen in een tijd waarin de capaciteit schaars was en de testvraag hoog.

Maar het aantal tests dat gemiddeld per dag wordt afgenomen, is veel minder dan waar rekening mee werd gehouden. De minister wil de tests nu zoveel mogelijk naar de acht grote laboratoria sturen om niet extra te hoeven te betalen.