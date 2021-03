Wekdienst 5/3: Paus bezoekt Irak • Stel je vragen aan SP-leider Marijnissen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Paus Franciscus begint aan een vierdaags bezoek aan Irak. Het wordt het eerste pauselijke bezoek ooit aan dat land. Zowel virologen als veiligheidsexperts hebben twijfels bij het bezoek. Vanwege de veiligheidsrisico's en de kans dat grote groepen mensen samenkomen en elkaar besmetten met het coronavirus.

Vanochtend is SP-leider Marijnissen vanaf 08.30 uur te gast in het NOS Radio 1 Journaal. Vanaf 9.15 uur beantwoordt Marijnissen ook vragen van kijkers in een Q&A op de Facebook- en YouTube-pagina van de NOS.

Twee mannen (18 en 19 jaar) staan voor de rechter in Breda. Ze worden ervan beschuldigd via de homo-datingapp Grindr verschillende afspraken te hebben gemaakt met mannen, waarna ze de dates volgens justitie op zeer gewelddadige wijze beroofden.

Shorttrackster Suzanne Schulting gaat in Dordrecht op jacht naar haar tweede wereldtitel. De 23-jarige Schulting, die begin dit jaar voor de derde keer op rij Europees kampioen werd, is de favoriete voor het goud.

Wat heb je gemist?

Voor het eerst sinds half september heeft het CBS de afgelopen week minder sterfgevallen geregistreerd dan verwacht. Vermoedelijk komt dat doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen corona.

Er overleden in week 8 naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder en 200 sterfgevallen minder dan het CBS op basis van eerdere jaren verwachtte. Vooral onder 80+'ers en mensen in zorginstellingen werden aanzienlijk minder doden geteld.

Het CBS heeft van vorig week nog niet alle gegevens over de doodsoorzaak binnen, die data worden pas later aangeleverd. Wel werden er in week 8 al 205 overleden covid-patiënten geregistreerd. Dat cijfer kan afwijken van het daadwerkelijke getal omdat niet iedereen officieel een diagnose kreeg.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Jeangu Macrooy heeft het nummer gepresenteerd waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. In deze video praat Macrooy over zijn nummer Birth of a new age, wat over geloof en kracht gaat. "Wat ik zing is: 'yu no man broko mi', en dat betekent 'je kunt me niet breken'."