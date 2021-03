Chinese Marssonde stuurt nieuwe foto's

Het is druk momenteel bij Mars. Naast de Tianwen stuurde de VS het Marswagentje Perseverance en ook de Verenigde Arabische Emiraten stuurden een sonde. Alle drie de missies maakten gebruik van het feit dat de planeet eens in de twee jaar dichter bij de aarde staat dan anders.

Tianwen, vernoemd naar een oud Chinees gedicht over "de zoektocht naar hemelse wijsheid", zal in mei of juni een wagentje op de oppervlakte proberen te zetten. Het voertuig, ter grootte van een golfkarretje, moet met een parachute, remraketten en airbags veilig kunnen landen op de vlakte Utopia Planetia.

Als dat lukt wordt China het tweede land dat succesvol een voertuig op Mars landt. Van de 46 missies die sinds de eerste Russische expeditie in 1960 naar de planeet gingen, waren er slechts 19 succesvol.

China hoopt met het wagentje, dat nog geen naam heeft, drie maanden onderzoek te kunnen doen naar resten van primitief buitenaards leven en sporen van water onder de oppervlakte.