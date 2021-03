'Doodschieten ontsnapte chimpansees Dierenpark Amersfoort enige optie'

Er was geen andere optie dan de twee chimpansees die vorig jaar november onstnapten in Dierenpark Amersfoort dood te schieten. Dat concluderen externe onderzoekers die het incident in de dierentuin hebben onderzocht. Verdoven zou te veel tijd hebben gekost in de acute noodsituatie die was ontstaan.

Op 3 november wisten de apen te ontsnappen uit hun verblijf. Het dierenpark zei na de ontsnapping dat de dieren door een menselijke fout hun verblijf konden verlaten. Dat blijkt volgens de onderzoekers te kloppen, meldt RTV Utrecht. "De toegang tot het chimpanseeverblijf werd niet volledig gesloten en er is geen controle uitgevoerd op het sluiten van het verblijf."

Na de ontsnapping konden de meeste apen weer met voedsel naar het verblijf worden gelokt. Twee andere apen, Mike (55) en Karibuna (20), gingen op pad. Het dierenpark moest vrij snel beslissen om beide chimpansees dood te schieten. "Een van de meest ingrijpende momenten in de geschiedenis van het park", zegt het Amersfoortse park.

Direct gevaar

Volgens de onderzoekers ontstond er een gevaarlijke situatie doordat de ontsnapte apen vrijwel meteen in contact kwamen met bezoekers. Ook vielen de apen medewerkers van het park aan. "Om de levensgevaarlijke situatie te beëindigen, zijn de chimpansees neergeschoten met een vuurwapen, conform het geldende veiligheidsprotocol."

Het gebruik van een vuurwapen was volgens de onderzoekers "de enige en juiste interventie". Verdoving zou te lang duren: om de apen te kunnen vangen of ze te taseren moesten medewerkers dicht bij de dieren komen, waardoor ze in groot gevaar zouden komen.

Het dierenpark neemt adviezen van de onderzoekers over om het afsluiten van de hokken veiliger te maken. Zo kan de ene handeling pas gebeuren als de andere succesvol is uitgevoerd. Op die manier wordt de kans dat een deur niet goed dicht is kleiner.