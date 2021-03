Politie Capitool wil nog twee maanden langer steun van Nationale Garde

De politie van het Capitool in Washington D.C. heeft gevraagd of de Nationale Garde nog twee maanden langer kan blijven, melden ingewijden bij defensie aan Amerikaanse media. De termijn van de gardisten loopt eind volgende week af.

De Nationale Garde werd naar het Amerikaanse parlementsgebouw gestuurd bij de bestorming op 6 januari door aanhangers van de toenmalig president Trump. Bij de aanval vielen vijf doden, onder wie een politieman. Op dit moment worden er bij het gebouw zo'n 5000 leden van de Nationale Garde ingezet. Dat is bijna het dubbele van het aantal mensen waar de Capitool-politie over beschikt.

Het ministerie van Defensie gaat vermoedelijk akkoord met het verzoek van de Capitool-politie, zegt een anonieme bron van persbureau Reuters.

Extra bewaking

De beveiliging van het Amerikaanse parlementsgebouw is vandaag verder opgeschroefd na aanwijzingen voor een nieuwe bestorming. Onder meer de FBI meldde gisteren dat er berichten waren onderschept dat leden van extremistische groeperingen het plan hadden om opnieuw naar Washington te gaan. Ook is een geplande zitting in het Huis van Afgevaardigden geschrapt.

Dat die plannen voor vandaag zouden zijn gemaakt is niet toevallig. Er zijn aanhangers van de complottheorie QAnon die geloven dat Trump op de een of andere manier op 4 maart voor een tweede termijn wordt geïnaugureerd.

QAnon-aanhangers geloven onder meer dat Trump als president een geheime strijd voerde tegen de deep state, een vermeende wereldwijde elite die uit zou zijn op wereldheerschappij. Leden van die club maken zich, volgens deze verzinsels, schuldig aan satanisch ritueel misbruik.