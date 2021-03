Europese Commissie zet in op banen, scholing en arrmoedebestrijding

De komende jaren moeten meer mensen in Europa aan het werk kunnen en moet het aantal Europeanen dat in armoede leeft drastisch omlaag. Dat staat in een actieplan van de Europese Commissie.

In het voorstel worden drie doelen genoemd voor 2030. Zo moet in dat jaar minstens 78 procent van de Europese burgers tussen de 20 en 64 aan het werk zijn. Voor de coronacrisis lag de werkgelegenheid in deze leeftijdsgroep nog op bijna 74 procent.

Daarnaast wil de Commissie dat er meer aandacht komt voor scholing. Het doel is dat straks 60 procent van de werkenden jaarlijks trainingen volgt. Verder moet minstens 80 procent van de mensen tussen 20 en 64 enige digitale kennis hebben.

'Oude wijn in nieuwe zakken'

Daarnaast moeten er in 2030 15 miljoen Europeanen minder in armoede leven dan nu. "Kinderen die opgroeien in armoede hebben later vaak ook minder kans op een goede baan", zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. Door de uitbraak van het coronavirus is volgens de Commissie het aantal mensen in armoede toegenomen.

De Commissie noemt de eigen doelstellingen "ambitieus maar realistisch". Een aantal parlementariërs in het Europees Parlement heeft gereageerd." De plannen om lidstaten te steunen om mensen aan het werk te houden zijn goed, maar helaas is het teveel oude wijn in nieuwe zakken," zegt Kim van Sparrentak (GroenLinks).

Lidstaten aan zet

Agnes Jongerius (PvdA) is positiever en zegt dat veel van de ideeën die zij de Commissie had meegegeven, zijn overgenomen. Toch had het van haar ook ambitieuzer gemogen.

CDA en VVD zijn positief, maar plaatsen wel kanttekeningen. Volgens Jeroen Lenaers (CDA) hangt het succes af van de concrete uitwerking. Caroline Nagtegaal (VVD) vindt dat lidstaten zelf aan zet zijn op het gebied van sociaal beleid en de arbeidsmarkt.

Die Europese lidstaten praten in mei op een top in Portugal over de plannen. Pas dan wordt duidelijk wat er gaat gebeuren met de voorstellen van de Europese Commissie.