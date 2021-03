Geen strafvervolging voor journalist van spraakmakend interview met Diana

De Britse politie zegt geen aanleiding te zien om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar BBC-journalist Martin Bashir. Bashir was de interviewer tegen wie prinses Diana in 1995 openhartig uitweidde over haar vastgelopen huwelijk met prins Charles. Zo zei ze: "Er zijn drie mensen in dit huwelijk". Daarmee doelde op zichzelf, haar man prins Charles en zijn minnares Camilla Parker Bowles.

In het interview met Bashir vertelde Diana uitvoerig over haar probleemhuwelijk met Charles. Het vraaggesprek werd door ruim 22 miljoen mensen gezien en veroorzaakte veel commotie. Diana en Charles gingen kort na het interview uit elkaar.

Vervalste documenten

Diana's broer, Charles Spencer, heeft jarenlang aangedrongen op een onderzoek naar de manier hoe het interview tot stand was gekomen. Volgens Spencer had de BBC-journalist hem vervalste documenten laten zien waaruit zou blijken dat personeel van de Britse koninklijke familie tegen betaling informatie over Diana lekte naar veiligheidsdiensten.

Spencer zou op basis van die informatie zijn zus hebben overgehaald om mee te werken aan het interview met Bashir. De Britse politie heeft de beschuldigingen onderzocht en zegt ook uitgebreid juridisch advies te hebben ingewonnen. Op basis daarvan zegt de politie geen aanleiding te zien voor een strafrechtelijk onderzoek en dat er ook geen verdere actie wordt ondernomen.

Pestgedrag

De timing van het politiebesluit is saillant: zondag wordt het interview uitgezonden dat de Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey had met prins Harry, Diana's jongste zoon, samen met zijn vrouw Meghan.

Voorafgaand aan dat interview werd Meghan van pestgedrag beschuldigd. Ze zou haar personeel op Kensington Palace het leven zuur hebben gemaakt. Het Britse koningshuis heeft inmiddels laten weten de kwestie te onderzoeken. Meghan spreekt van een lastercampagne.