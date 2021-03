Gemeente Tilburg en NS voor de rechter voor misstanden met chroom-6

Het Openbaar Ministerie vervolgt de gemeente Tilburg en de NS voor hun rol bij misstanden rond een werklozenproject. Honderden deelnemers kwamen daarbij in aanraking met chroom-6, een kankerverwekkende stof.

Dat bevestigt de gemeente na vragen van Omroep Brabant. Tussen 2004 en 2012 zette de gemeente ruim achthonderd werklozen aan het werk in een werkplaats van NedTrain, een dochteronderneming van de NS. Ze moesten verf van oude treinen schuren als onderdeel van hun re-integratie. De verf bevatte de giftige stof chroom-6, iets wat destijds bekend was bij NedTrain. Een deel van de werklozen liep ernstige gezondheidsschade op.

Een onafhankelijke commissie concludeerde in 2019 dat de gemeente Tilburg en NedTrain verantwoordelijk zijn voor het leed van de deelnemers. De gemeente en de NS boden excuses aan en gaven elke betrokkene 7000 euro. Mensen die ziek zijn geworden, kregen daar nog een bedrag bovenop variërend tussen de 5000 en de 40.000 euro.

Strafrechtelijke vervolging

Naast het onderzoek van de onafhankelijke commissie deed het OM ook nog strafrechtelijk onderzoek. Justitie heeft nu besloten over te gaan tot vervolging, hoewel een deel van de zaken is verjaard.

Het OM stelt dat de gemeente Tilburg en NS onvoldoende voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers hebben gezorgd. Ze worden verdacht van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer.

De eerste zitting is op 14 september. Het is een voorbereidende zitting, waar de stand van het onderzoek wordt besproken. Dan wordt ook besloten of aanvullend onderzoek, zoals het horen van getuigen, nodig is. Pas als dat achter de rug is, start de inhoudelijke behandeling van de zaak.