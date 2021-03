Leeuwarden verbiedt gebruik lachgas in hele gemeente

De gemeente Leeuwarden verbiedt het gebruik van lachgas in de openbare ruimte in de hele gemeente. Het verbod wordt opgenomen in een gemeentelijke verordening, zodat kan worden opgetreden.

Er gebeuren steeds vaker ongelukken onder invloed van lachgas. Daarnaast zijn er zorgen om de gezondheidsrisico's en is er schade aan het milieu.

De Friese gemeente gaat met het verbod verder dan gemeenten die alleen in bepaalde wijken of parken een lachgasverbod hebben ingesteld. Het besluit om lachgas in de gehele gemeente te verbieden komt voort uit de angst dat als er een kleiner gebied wordt aangewezen, gebruikers uitwijken naar andere openbare plekken.

Verkoop niet verboden

Er is ook onderzocht of de gemeente de verkoop van lachgas kan tegenhouden, schrijft Omrop Fryslân. Dat is niet mogelijk, concludeerde het gemeentebestuur.

In Arnhem is de verkoop van lachgas wel verboden. Daar beroept de gemeente zich op de Wet milieubeheer. Volgens deze wet zijn verkopers verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken. Omdat het gebruik van lachgas gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met die wet, is de redenering.