Oproep aan nieuw kabinet: investeer in groene waterstof

38 organisaties, van industrie tot milieuorganisaties, roepen het volgende kabinet op om sterker in te zetten op groene waterstof.

In een plan van de organisaties staat dat er een investering nodig is van 2,5 miljard euro voor deze vorm van hernieuwbare energie. Ze zeggen dat de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen hiervoor voldoende ruimte bieden.

De organisaties roepen het nieuwe kabinet op om groene waterstof in te zetten als betrouwbaar alternatief op momenten dat de zon niet schijnt of er te weinig wind is. Waterstof is een gas dat kan worden omgezet naar elektriciteit zonder CO2-uitstoot.

'Waterstofketen'

Met een investering van 2,5 miljard kan het nieuwe kabinet een eigen 'waterstofketen' bouwen die met groene stroom wordt geproduceerd, zeggen de organisaties. Dit zou Nederland in de toekomst minder afhankelijk maken van andere landen voor energie en zou banen kunnen opleveren.

In de waterstofcoalitie zitten onder meer de noordelijke provincies, woningcorporaties, energieleverancier Vattenfall en Greenpeace.