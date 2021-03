Tientallen klachten over stankoverlast in omgeving Rotterdam

In Zuid-Holland en delen van West-Brabant stromen klachten binnen over een vieze lucht. Waar de lucht precies vandaan komt is niet duidelijk. Waarschijnlijk hebben verschillende geuren zich met elkaar gemengd, zoals uitstootgassen en uitstoot van bedrijven.

Volgens milieudienst DCMR en omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid blijft de stank hangen door de mist en het gebrek aan wind. Daardoor ontstaat er een zogenoemde inversielaag, die ervoor zorgt dat de lucht blijft hangen.

Gisteravond waren er al meer dan zeventig klachten binnengekomen, schrijft Rijnmond. Naar aanleiding daarvan voerde DCMR controles uit bij bedrijven. Volgens de milieudienst zijn daar geen bijzonderheden gevonden. Wel is een aantal bedrijven uit eigen beweging gestopt met activiteiten waarbij stankoverlast kan ontstaan.

De verwachting is dat de geuroverlast enkele dagen duurt.