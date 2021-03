Wekdienst 4/3: Rechter beslist of Ruinerwold-zaak doorgaat • Stel je vragen aan premier Rutte

Goedemorgen! Vandaag beslist de rechtbank in Assen of de strafvervolging van de hoofdverdachte in de Ruinerwold-zaak doorgaat of gestaakt wordt. VVD-leider Rutte beantwoordt om 09.15 uur op het YouTube- en Facebook-account van de NOS vragen van kijkers. En Jeangu Macrooy presenteert het nummer dat hij in mei op het Eurovisie Songfestival voor Nederland gaat zingen.