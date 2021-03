Verdachten avondklokrellen Eindhoven herkenbaar in beeld gebracht

De politie heeft vanavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant 24 verdachten herkenbaar in beeld gebracht die meededen aan de avondklokrellen in Eindhoven in januari. Het gaat om 22 mannen en twee vrouwen.

Op de site van de politie zelf zijn sinds vanavond nog eens veertien andere verdachten herkenbaar te zien. "Je komt er niet mee weg, dat is zeker", zegt het hoofd van de regionale recherche.

Zondag 24 januari hadden zich honderden mensen verzameld in het centrum van Eindhoven om te protesteren tegen de coronamaatregelen. In de middag liep het uit de hand. Rond station Eindhoven Centraal werden vernielingen gepleegd. Onder meer ruiten van het station werden ingegooid. Ook werden een auto van ProRail in brand gestoken en een supermarkt in het stationsgebouw geplunderd.

Veroordelingen

Het is niet de eerste keer dat de politie verdachten van de rellen in Eindhoven herkenbaar in beeld brengt. Ook in februari gebeurde dat.

Een aantal verdachten is inmiddels veroordeeld voor hun rol in de rellen. Zo is een 35-jarige man uit Weert veroordeeld tot acht maanden cel wegens geweld tegen de politie en het plunderen van een supermarkt.

Een 24-jarige Eindhovenaar kreeg zes maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk en een 47-jarige man uit Nunspeet kreeg drie maanden cel voor het gooien van een fiets naar een waterkanon.