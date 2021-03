Druk om rijexamen te halen hoog: 'Anders weer vier maanden wachten'

Nina (17) zou eigenlijk vandaag in Gerwen afrijden, maar cancelde haar praktijkexamen al tijdens de lockdown. "Ik heb mijn tussentijdse toets nog niet eens gedaan, en al drie maanden niet gereden. Hoe moet ik mijn praktijkexamen dan halen?" Ze heeft het afrijden verplaatst naar juni, maar is er daardoor niet per se meer gerust op. "Ik krijg er echt stress van. Als ik het in juni niet haal, dan moet ik weer zo lang wachten tot ik op kan. Tegen die tijd ben ik al bijna anderhalf jaar bezig met het halen van mijn rijbewijs."

Alleen examen als je er klaar voor bent

De keuze om je praktijk te verplaatsen als je het gevoel hebt dat je er nog niet klaar voor bent, steunt het CBR. "Het is logisch dat kandidaten eerst nog autorijlessen nodig hebben om zich goed voor te bereiden op het examen. We roepen iedereen op om echt alleen examen te doen als je er klaar voor bent", laat een woordvoerder weten.

Als je voor 2 april moet afrijden maar dat liever wil verplaatsen naar een later moment, dan houdt het CBR daarvoor tot en met mei plekken vrij.