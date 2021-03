Bewoner van huis waar dode baby in tuin werd gevonden: 'Ik wist van niets'

De bewoner van het huis in 's-Heerenberg waar maandag stoffelijke resten van een baby in de tuin werden gevonden, wist van niets. De man zegt tegen Omroep Gelderland dat hij verrast was toen agenten aanbelden.

"De politie stond voor de deur met het bericht dat ze het huis en de tuin wilden onderzoeken. Ik mocht er niet meer komen tot het onderzoek was afgerond. Dat zou vier uur duren, maar het werd zeventien uur. Ik wist al die tijd niet waar het over ging", zegt de bewoner.

Toen de politie later meldde dat er een lichaam van een baby was gevonden in zijn achtertuin, was hij naar eigen zeggen stomverbaasd.

Relationele problemen

De man woonde tot voor kort samen met zijn vriendin, maar die verliet het huis vorige week omdat ze relationele problemen hadden. Waarom de politie enkele dagen later voor zijn deur stond, is de man niet duidelijk. Hij weet niet van wie het gevonden kind is. "Als het van mij blijkt te zijn, wil ik een waardige gedenkplek in mijn tuin."

Voor het huis zijn intussen bloemen gelegd. "Ik wil ze niet weghalen, maar ik heb liever niet dat ze er neergelegd worden", zegt de man. Hij laat weten aangeslagen te zijn en zegt dat hij verhoord is door de politie, maar dat hij geen verdachte is.

De politie is terughoudend in deze zaak en wil daarom niet ingaan op het verhaal van de bewoner.

Buurt is geschokt

In de buurt is geschokt gereageerd op de vondst. Komende maandag organiseert de gemeente Montferland een bijeenkomst voor buurtbewoners.

"Ik ben geschrokken dat er na onderzoek in 's-Heerenberg daadwerkelijk stoffelijke resten van een baby zijn gevonden", laat de burgemeester weten in een verklaring. "De dood van een kind is ingrijpend en het feit dat stoffelijke resten gevonden werden in een tuin maakt deze zaak nog vele malen ingrijpender."