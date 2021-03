Thee met melk tegen de onderdrukking in Myanmar

Het begon afgelopen voorjaar als een meme op sociale media. Inmiddels is het een krachtig symbool van verzet in Zuidoost-Azië. De Milk Tea Alliance, een losse coalitie tegen onderdrukking door Chinese en Thaise autoriteiten, is nu ook actief tegen de coupleiders in Myanmar.

"In 1988 zijn we ook in opstand gekomen, maar toen hadden we geen internet," zegt een demonstrant in Yangon, de grootste stad van Myanmar, tegen de NOS. Hij wil 'Andrew' worden genoemd uit vrees voor represailles.

'Verenigd tegen dictatuur'

"Toen kon je moeilijk de buitenwereld bereiken, maar nu wordt de Milk Tea Alliance-informatie over Myanmar via Twitter en Facebook verspreid. Nu weet iedereen wat hier gebeurt en zijn we allemaal verenigd tegen de dictatuur, ook in China en India."

Afgelopen zondag, een maand na de militaire staatsgreep in Myanmar, organiseerde de beweging demonstraties in Taiwan, Thailand, Hongkong en Melbourne om solidariteit te tonen met de Myanmarese bevolking. Dezelfde dag werden in Myanmar minstens 18 demonstranten gedood door ordetroepen. Ook vandaag weer zijn er minstens 13 mensen gedood in verschillende steden, melden de persbureaus.

Tijdens protestacties gebruikt de beweging een groet met drie vingers in de lucht: