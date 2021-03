Gevaarlijke stof vrijgekomen bij bedrijf in Hengelo, situatie onder controle

Bij elektronicafabrikant Thales in Hengelo is vanochtend een nog onbekende gevaarlijke stof vrijgekomen. Het bedrijf moest ontruimd worden en de brandweer riep via NL-Alerts omwonenden op om ramen en deuren gesloten te houden.

Rond 7.00 uur moesten de werknemers van het bedrijf, enkele tientallen, naar buiten. Thales riep de rest van het personeel op om niet te komen. Rond 9.30 uur meldde de brandweer dat er geen stof meer vrijkwam en het gevaar voor de omgeving was geweken.

Het bedrijf is gevestigd op een industrieterrein. Op foto's is te zien dat er een oranjekleurige rook uit het pand kwam.