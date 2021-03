Zeker 13 doden in Californië na botsing tussen truck en SUV met 25 inzittenden

Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker dertien doden gevallen. Een vrachtwagen botste op een SUV met 25 inzittenden, zowel volwassenen als kinderen. Het is niet duidelijk waarom zoveel mensen in deze auto zaten.

De SUV is aan de bestuurderskant volledig in elkaar gedrukt. Onder de doden is de 22-jarige bestuurder. De andere omgekomen inzittenden waren tussen de 20 een 55 jaar oud. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers uit de wagen geslingerd.

De gewonde inzittenden zijn tussen de 16 en 55. Ze zijn overgebracht naar meerdere ziekenhuizen in de buurt. Ook de bestuurder van de vrachtwagen raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.

Volgens het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn onder de doden zeker tien Mexicanen. Ook zijn er Mexicaanse gewonden.

Plek voor maximaal acht

Het ongeluk was volgens Amerikaanse media op een rustige weg, vlak bij de Mexicaanse grens. Het is niet duidelijk hoe de vrachtwagen en de SUV met elkaar in botsing zijn gekomen. Er lopen meerdere politieonderzoeken naar de toedracht.

Het automodel, de Ford Expedition, is afhankelijk van het model geschikt voor vijf tot acht inzittenden. "Het is duidelijk dat deze auto niet was bedoeld voor zoveel mensen", zegt een woordvoerder van de politie.