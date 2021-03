Ontvoeren schoolkinderen is in Nigeria inmiddels een 'winstgevende onderneming'

Zo uitzonderlijk als de ontvoering toen leek, zo ingeburgerd zijn de schoolontvoeringen nu in delen van Nigeria. De ontvoering van de meisjes die vanochtend terugkwamen volgde slechts een week na de ontvoering van veertig jongens en hun leraren in een nabijgelegen deelstaat. In december vorig jaar werden nog meer dan driehonderd jongens meegenomen na een gewapende inval in hun kostschool.

Meer losgeld voor kinderen

Ontvoeringen vormen in Nigeria een groeiende industrie, blijkt uit een recent rapport van het Nigeriaanse veiligheidsinstituut SBM. Dat steeds vaker schoolkinderen er slachtoffer van zijn, is vooral een financiële kwestie. Waar de terroristen van Boko Haram in 2014 voor hun ontvoering deels een ideologisch motief hadden, hebben bendes tegenwoordig vooral financiële belangen.

"Het is een winstgevende onderneming in een land waar veel jongeren arm, werkloos en hongerig zijn", zegt de Nigeriaanse hoogleraar politicologie Ernest Ereke aan persbureau AP. "De staat, die criminelen zou moeten confronteren, helpt hen in feite door aan hun eisen te voldoen."

En inderdaad: ondanks het officiële Nigeriaanse overheidsbeleid om geen losgeld te betalen, blijkt er in de praktijk voor ontvoerders wel degelijk wat te verdienen. Na de verdwijning van de meisjes in Chibok gaf een Nigeriaanse minister toe dat er omgerekend miljoenen euro's waren betaald om een deel van de meisjes vrij te krijgen. En uit een uitgelekt telefoontje bleek dat de bende die de massa-ontvoering van schooljongens eind vorig jaar leidde, voor hun vrijlating meer dan 65 duizend euro had gekregen.

Na de vrijlating van de 279 meisjes in Zamfara vanochtend ging de gouverneur niet in op de vraag of er losgeld was betaald. "We hebben sinds vrijdag met de ontvoerders onderhandeld, en nu hebben we een akkoord bereikt", zei hij. Zijn woordvoerder zei later dat er niks was betaald, maar dat de daders wel amnestie was beloofd.

De terugkomst van de meisjes werd vanochtend vroeg gevolgd door de Nigeriaanse pers: