Reggaelegende Bunny Wailer, mede-oprichter Bob Marley's band, overleden

Bunny Wailer, de laatste medeoprichter van de legendarische Jamaicaanse reggaeband Bob Marley & The Wailers die nog in leven was, is overleden. De 73-jarige liedjesschrijver, zanger en percussionist had drie Grammy Awards op zijn naam staan.

De artiest is vandaag overleden in een ziekenhuis in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, maakte zijn manager bekend. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Volgens lokale media kampte hij met gezondheidsproblemen nadat hij vorig jaar was opgenomen na een beroerte.

Peter Tosh en Bob Marley

In 1963 richtte Neville O'Riley Livingstone, zoals hij bij zijn geboorte werd genoemd, The Wailers op. Hij deed dat samen met Peter Tosh en Bob Marley, de zanger die zou uitgroeien tot superster en wiens naam uiteindelijk zelfs voor de bandnaam kwam te staan.

The Wailers begonnen als skaband, een vroegere en snellere variant van reggae. Maar pas als reggaeband zou de groep wereldwijd doorbreken. Dat gebeurde met het album Catch a Fire (met de hit Stir It Up) uit 1973: