Man uit Zeist aangehouden in omkopingszaak motoragent

De politie heeft een man van 47 uit Zeist aangehouden die verdacht wordt van het omkopen van een politieagent. Hij zou de agent geld hebben betaald in ruil voor vertrouwelijke informatie uit politiesystemen.

In deze zaak werd in december een 44-jarige motoragent uit Vianen veroordeeld tot vier jaar cel. Ook mag hij negen jaar niet meer in een publiek ambt werken en moet hij 30.000 euro betalen, hetzelfde bedrag als hij zou hebben verdiend met de verkoop van politiegeheimen.

De agent gaf toe dat hij twee jaar lang politie-informatie had verkocht aan criminelen. In ruil voor informatie uit strafdossiers of voor het natrekken van kentekeninformatie kreeg hij steeds een paar honderd euro.