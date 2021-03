Geen onderzoek naar mogelijke inmenging Koninklijk Huis in zaak-Poch

Er komt geen onderzoek naar mogelijke inmenging van het Koninklijk Huis in de zaak-Julio Poch, laat een woordvoerder van het Landelijk Parket van Openbaar Ministerie weten aan persbureau ANP. Als er al sprake zou zijn van een strafbaar feit, dan is dat inmiddels verjaard, redeneert het OM.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde dat de Rijksrecherche onderzoek zou doen naar een mogelijk lek in de strafzaak tegen Poch. Vorige maand concludeerde een onderzoekscommissie dat iemand die zei uit "kringen rond het Koninklijk Huis" te komen, heeft geprobeerd het strafrechtelijk onderzoek naar de Transavia-piloot te beïnvloeden. Het bleek om een vrouw te gaan die een telefoontje pleegde naar de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust, dat een faciliterende rol speelde bij het vooronderzoek naar Poch.

Pijnlijk voor Máxima

De Nederlands-Argentijnse piloot Poch werd verdacht van het uitvoeren van 'dodenvluchten' tijdens de Videla-dictatuur in Argentinië in de jaren 70. Politieke tegenstanders van de dictator werden toen vermoord, onder meer door ze uit vliegtuigen te gooien. Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en aan Argentinië uitgeleverd. Uiteindelijk werd hij in 2017 vrijgesproken, maar hij zat jaren onterecht vast.

De genoemde vrouw zou in 2007, toen het onderzoek naar Poch nog maar bij weinig mensen bekend was, een officier van justitie hebben gevraagd of "die zaak tegen die Argentijnse piloot nou echt nodig was" en hebben gezegd dat het pijnlijk was voor prinses Máxima. Haar vader, Jorge Zorreguieta, was minister van Landbouw in het Videla-regime.

De commissie kon niet vaststellen of de vrouw ook echt werkte bij het Kabinet der Koningin, zoals ze beweerde. Ook was haar poging vruchteloos.