Media-groep wil dat Duitsland Saudische kroonprins vervolgt om Khashoggi

Media-organisatie Reporters Without Borders wil dat Duitsland de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en vier andere Saudi's gaat vervolgen vanwege misdaden tegen de menselijkheid. De actiegroep houdt de vijf verantwoordelijk voor de dood van journalist Jamal Khashoggi en de willekeurige opsluiting van meer dan dertig andere journalisten in Saudi-Arabië.

De persvrijheidsorganisatie heeft bij het federaal hof in Karlsruhe een aanklacht van honderden pagina's ingediend. Die wordt bestudeerd, heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De klacht is in Duitsland ingediend omdat daar misdaden tegen de menselijkheid die waar ook ter wereld zijn gepleegd, kunnen worden vervolgd.

Aanleiding voor de klacht is het Amerikaanse inlichtingenrapport dat vorige week werd vrijgegeven. Daarin staat dat de Saudische kroonprins achter de moord op Khashoggi zat. Hij heeft de moord goedgekeurd en er waarschijnlijk ook de opdracht toe gegeven, stellen de geheime diensten.

Bin Salman ontkent betrokkenheid bij de moord, maar zei heeft wel gezegd de volledige verantwoordelijkheid te nemen.