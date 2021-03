Dubieus sneakerhandeltje zoon dwingt topvrouw Nike tot opstappen

Een topvrouw van Nike Noord-Amerika is opgestapt nadat bekend was geworden dat haar zoon sneakers via zijn eigen bedrijf doorverkocht. Hij had voor 132.000 dollar (omgerekend bijna 110.000 euro) aan exclusieve sneakers via de creditcard van zijn moeder aangeschaft.

Haar zoon kocht de meest gewilde sneakers met behulp van computergestuurde programma's. Zo kon hij zoveel mogelijk aanmeldingen voor lotingen doen om als eerste aan de limited editions van bepaalde sneakers te komen. Daarna kon hij ze voor een hoger bedrag doorverkopen.

Ann Hebert is per direct opgestapt, er is nog geen vervanging voor haar. Nike maakt binnenkort bekend wie haar gaat opvolgen voor de Noord-Amerikaanse tak van het sportmerk. Nike zegt dat de beslissing om op te stappen bij Hebert lag.

Loten om te kopen

De exclusieve versies van sneakermodellen zijn vaak binnen luttele minuten uitverkocht als ze wereldwijd op de markt komen. Omdat de schoenen zo gewild zijn wordt via een loting bepaald wie ze mag kopen. Wie achter het net vist en ze toch wil hebben, is afhankelijk van doorverkopers. Soms worden modellen voor tientallen tot wel honderden euro's meer verkocht.

Zoon Hebert zegt tegen de financiële nieuwswebsite Bloomberg dat hij geen informatie van zijn moeder over de exclusieve sneakers kreeg toen ze voor Nike werkte. Zijn bedrijf, West Coast Streetwear, was niet direct bereikbaar voor commentaar.