Dader moord in kerstnacht zelfstandig laten wonen was 'vragen om moeilijkheden'

Maar de organisatie achter dit project ging failliet en V. moest in de zomer van 2019 verhuizen naar een appartement in Hengelo, waar hij viel onder een andere zorginstelling. In het appartement had iedereen zijn eigen kamer, maar zonder vaste begeleiding.

'Kapitale blunder'

Een van zijn vroegere begeleiders zegt daarover: "Hij vertelde me dat hem was beloofd dat hij in Almelo mocht blijven. Dat het ineens Hengelo werd, daar was hij totaal niet op voorbereid. Zulke rigoureuze veranderingen kunnen bij cliënten als V. een trigger vormen. Hij kon totaal niet met een dergelijke vrijheid omgaan. Dat is een inschattingsfout met helaas dramatische gevolgen. Signalen dat het niet goed ging met Wim werden door de directie weggewuifd".

Het familielid van V. bevestigt het verhaal dat het in die periode inderdaad steeds minder goed met hem ging. Ze gaat zelfs nog wat verder: "Na zijn aanhouding is de familie een jaar lang bezig geweest om zijn spullen terug te krijgen. Zijn dossier was incompleet. Over zijn periode Hengelo stond zelfs niet of nauwelijks iets op papier. Het slachtoffer had nog kunnen leven als er geluisterd was en V. adequaat begeleid was. Daar ben ik heilig van overtuigd."

Zorginstelling wil niet reageren

De ouders van het slachtoffer zeggen het een goede zaak te vinden dat de Inspectie Gezondheidszorg onderzoek gaat doen naar de manier waarop de moordenaar van hun dochter werd begeleid.

"We hadden vanaf het begin al grote twijfels of die begeleiding wel deugde. In dat verband is het goed dat er nu begeleiders opstaan die hierover iets verklaren. Maar voor ons blijft het vooral wrang. We krijgen onze dochter er niet mee terug", zegt haar moeder.

Ondanks herhaalde verzoeken van RTV Oost wil de zorginstelling niet reageren.