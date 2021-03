Wekdienst 2/3: Eerste Kamer behandelt stikstofwet • Stel je vragen aan Denk-leider Azarkan

En dan nog even dit:

De vulkaan Sinabung in Noord-Sumatra, Indonesië is vandaag uitgebarsten en heeft vulkanisch materiaal en hete as uitgespuwd. De uitbarsting veroorzaakte een lawine van gloedwolken (golven die bestaan uit vaste of half vloeibare lava, gas, rotsen en as) langs de hellingen in de buurt van de stad Karo. De autoriteiten houden de berg nauwlettend in de gaten nadat sensoren de afgelopen weken toenemende activiteit hadden opgemerkt.

Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de uitbarsting, Sinabung is één van de meer dan 120 actieve vulkanen in Indonesië. Ongeveer 30.000 mensen zijn de afgelopen jaren gedwongen hun huizen rond Sinabung te verlaten.

De 2.600 meter hoge Sinabung sluimerde vier eeuwen voordat hij in 2010 explodeerde, waarbij twee mensen omkwamen. Bij een andere uitbarsting in 2014 kwamen 17 mensen om het leven, terwijl er zeven stierven bij een uitbarsting in 2016. De vulkaan is sindsdien sporadisch tot leven gekomen.