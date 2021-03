Compensatie Leger des Heils voor slachtoffers van verjaard misbruik

Mensen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik binnen het Leger des Heils kunnen een schadevergoeding krijgen. Hiermee wil de organisatie slachtoffers tegemoetkomen. Er zijn een compensatieregeling en een nazorgtraject in het leven geroepen. Het Leger des Heils zegt het misbruik dat binnen de organisatie heeft plaatsgevonden te betreuren.

Enkele jaren geleden werd bekend dat leden van de organisatie in de jaren 70 zouden hebben gepleegd in een gezin misbruik. Daarna meldden zich nog meer slachtoffers en nam het bewustzijn over seksueel misbruik toe bij de organisatie. Dat was aanleiding om "met open ogen naar het eigen verleden, naar het heden en naar de toekomst te kijken".

Verjaarde zaken

De gezinsleden kregen compensatie, maar er bleek behoefte aan een bredere regeling. Die is voor alle slachtoffers van misbruik bij het Leger des Heils. Het gaat om zaken die zijn verjaard en daardoor niet meer voor de rechter kunnen worden gebracht.

Behalve financiële compensatie kunnen slachtoffers een traject volgen bij gedragsdeskundigen buiten de organisatie. Ook kunnen ze voor geestelijke zorg terecht bij het Leger des Heils.

De regeling gaat vandaag in en geldt voor vier jaar.