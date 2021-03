Coronacrisis bezorgt PostNL topjaar

Een recordaantal van 337 miljoen pakketten, op piekdagen 1,7 miljoen pakjes en een aanzienlijk meer wenskaarten en losse post. De coronacrisis bezorgde PostNL een uitzonderlijk sterk resultaat. Het liep vooral storm in het vierde kwartaal, met de tweede lockdown.

De omzet van het post- en pakjesbedrijf steeg met 14,5 procent naar 3,3 miljard euro, de brutowinst steeg naar 245 miljoen euro, bijna een verdubbeling. Volgens PostNL is ruim een kwart van de meerwinst te danken aan covid-19.

Door corona liep direct mail van bedrijven aan potentiële klanten terug. Ook de internationale postvolumes daalden.

Overgestapt online

"Een uitzonderlijk jaar met ongekende omstandigheden, gedreven door het vierde kwartaal en overtrof eerdere verwachtingen", zegt bestuursvoorzitter Herna Verhagen. De groei van online verkopen is aanzienlijk versneld en consumenten en bedrijven maakten sneller de switch van offline naar online.

PostNL sloot afgelopen jaar zowel een cao voor de postbezorgers als voor de pakjesbezorgers en kantoorpersoneel. De 20.000 postbezorgers krijgen in twee jaar 6,5 procent meer loon, de pakketbestellers 5,5 procent in twee jaar. De medewerkers krijgen ook een resultaatsafhankelijke uitkering van twee procent over 2020.