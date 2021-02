16 aanhoudingen voor illegaal gokken in oud horecapand Eindhoven

De politie heeft gisteravond in Eindhoven zestien mannen opgepakt voor illegaal gokken. De verdachten werden aangehouden in een voormalige horecagelegenheid. In het pand vond de politie ook een grote hoeveelheid geld.

De politie kwam de verdachten op het spoor in een lopend onderzoek, meldt Omroep Brabant. Rond 22.40 uur werden de mannen aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie waren ze op dat moment in het pand aan het gokken.

De verdachten komen bijna allemaal uit Nederland en Duitsland, zegt de politie. In het belang van het onderzoek wordt niet bekendgemaakt hoeveel geld er precies is gevonden.