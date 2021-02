Wekdienst 28/2: Lijsttrekkers in debat • Kraker in eredivisie: PSV-Ajax

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De burgemeesters en natuurorganisaties houden drukte in parken en natuurgebieden scherp in de gaten. De afgelopen tijd was het in verschillende stadsparken veel te druk. Het Vondelpark in Amsterdam moest zelfs worden gesloten. In de natuurgebieden wordt daarnaast verzocht om rekening te houden met het paar- en broedseizoen.

Om 21.15 uur is het verkiezingsdebat van RTL Nieuws te zien, met de lijsttrekkers van VVD, PVV, CDA, D66, SP en GroenLinks.

De Amerikaanse oud-president Trump gaat spreken bij het congres CPAC in Orlando, waar conservatieve politici samenkomen. Het wordt zijn eerste grote toespraak sinds het einde van zijn termijn.

In de eredivisie staan Sparta Rotterdam-Willem II (12.15 uur), PSV-Ajax en FC Groningen-Fortuna Sittard (allebei 14.30 uur) en AZ-Feyenoord (16.45 uur) op het programma. De wedstrijden zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Daardoor kunnen al op korte termijn miljoenen mensen worden ingeënt.

De Amerikaanse eigenaar van Janssen, het bedrijf Johnson & Johnson, is al begonnen met de distributie van vier miljoen vaccins. Het is de bedoeling dat over een maand in het land twintig miljoen mensen zijn ingeënt en eind juni honderd miljoen. Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden en een prik is voldoende, in tegenstelling tot de vaccins van andere fabrikanten.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt op 11 maart het coronavaccin van Janssen goed, hebben bronnen binnen de EU gezegd tegen het Amerikaanse persbureau Bloomberg.