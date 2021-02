Arts videobelt met rechter tijdens operatie

Een plastisch chirurg uit de Amerikaanse staat Californië heeft de behandeling van een patiënt onderbroken om vanuit de operatiekamer voor de rechter te verschijnen.

De arts moest voorkomen voor een verkeersovertreding. Vanwege de coronamaatregelen verliep de rechtszaak via een openbare videoverbinding. Op beelden van de zaak is te zien dat de man met bebloede hand en mondmasker in beeld verschijnt.

De griffier merkt op dat de arts in een operatiekamer staat en vraagt nog of hij beschikbaar is voor zijn proces, waarna de arts antwoordt dat de zitting wat hem betreft kan beginnen.

De rechter vindt het echter niet verantwoord om in deze omstandigheden door te gaan. De arts werpt nog op dat hij niet alleen in de kamer is en dat een collega-arts intussen verder gaat met de operatie. Maar de rechter besluit dat de zitting wordt uitgesteld naar een later moment.

De medische toezichthouder in Californië onderzoekt het voorval.