Deze oud-vluchtelingen popelen om Tweede Kamerlid te worden

Ellian wil een voorstel indienen die de versterkte gebedsoproep vanuit moskeeën aan banden legt. "In Almere gebeurde dit het afgelopen jaar, en dat bleek niet uniek. Waarom vinden wij het normaal dat dergelijke geloofsbelijdenissen op straat, tot ver in de wijk, te horen zijn? Het is anders dan het luiden van een kerkklok. Hier wordt gezegd Allah is groot. Er is geen andere god dan Allah. Ik zou bij wet willen regelen dat zulke uitingen niet versterkt in de openbare ruimte horen. Voor mij is dit een voorbeeld van verdrukking van de verlichte Nederlandse traditie."

Hij staat achter het asielbeleid van de VVD. "Omdat mijn ouders als uitgenodigde politieke vluchtelingen vanuit Iran naar Nederland kwamen, krijg ik vaak te horen dat ik toch niet kritisch over de opvang van asielzoekers kan zijn. Maar dat is wel zo. Juist omdat ze naar een vrij land kwamen wil ik dat beschermen. We kunnen nu eenmaal niet de hele wereld hier opvangen. Daarom moeten we grenzen stellen. Wat mij betreft vangen we alleen politieke vluchtelingen op."