Sportscholen willen open en voeren actie in de buitenlucht

Op meer dan driehonderd plekken in het hele land voeren sportscholen actie tegen de gedwongen sluiting. Dat gebeurt coronaproof, in de buitenlucht en met anderhalve meter afstand. Het materiaal wordt continu ontsmet. De sportschoolhouders willen de autoriteiten ervan overtuigen dat ze weer veilig open kunnen.

"Wij zijn klaar met afwachten tot Den Haag erkent hoe belangrijk sporten is voor de volksgezondheid", stelt Sam de Geus. Zij heeft een sportschool in Broek op Langedijk en doet vandaag mee aan de actie. De Geus is vooral verontwaardigd omdat volgens haar ongezond eten en drinken wél kan. "McDonald's is gewoon open, Gall & Gall ook."

Op de laatste persconferentie maakte premier Rutte bekend dat kappers en andere contactberoepen weer aan de slag mogen. Ook winkels kunnen, beperkt, op afspraak gaan werken. Maar sportscholen moeten dicht blijven, net als cafés en restaurants. Dat steekt, zeggen de sportschoolhouders. Vooral omdat ze na de eerste lockdown van vorig voorjaar wel open mochten, juist omdat ze uitgebreide veiligheidsmaatregelen hadden genomen.

Coronakilo's

"De kilo's komen er bij veel mensen aan", zegt de Waddinxveense sportschoolhouder Richard van Riel bij Omroep West. "Er zijn 3,2 miljoen Nederlanders die nu stilzitten. Beweging is nodig om fit te blijven."

Ook zijn Amsterdamse collega Marije Boomsma van sportschool Vondelgym benadrukt dat. "Beweging is ontzettend belangrijk", zegt ze bij NH Nieuws.

Financieel belang

Nanette Melse komt ook in actie vandaag. Normaal werkt ze in haar twee sportscholen in Goor en Holten. Vandaag heeft ze een wandeling met work-outs op poten gezet. De start is bij haar huis in Markelo, meldt RTV Oost. Onderweg komen de deelnemers verschillende trainers tegen die instructies geven. Een van de oefeningen is gewichtheffen met boomstammen.

Hoe vrolijk het ook mag overkomen, Van Riel in Waddinxveen benadrukt dat de actie van vandaag voor de sportschoolhouders van groot financieel belang is. "Rekeningen en werknemers moeten gewoon worden betaald. Dat wordt nog wel eens vergeten."