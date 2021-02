'Ouders ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes willen zelf gaan zoeken'

Een zoekactie van de Nigeriaanse politie en het leger naar de 317 schoolmeisjes die gisteren werden ontvoerd, heeft niets opgeleverd. Wel is er "informatie" dat ze naar een bos zijn meegenomen, zei een politiecommissaris in de noordwestelijke provincie Zamfara.

Ouders willen nu zelf gaan zoeken. "De overheid beschermt de kinderen niet. We zijn het er als ouders van ontvoerde kinderen over eens om ze tot in het bos te volgen", zegt Mohammed Usman tegen persbureau Reuters. "We luisteren naar niemand totdat we onze kinderen hebben gered." Volgens de vader konden zeven leerlingen ontsnappen.

Gewapende mannen vielen gisteren de Government Girls Junior Secondary School in het plaatsje Jangebe binnen. Het is onduidelijk of ze bij een bende horen. De ontvoeringen zijn nog niet opgeëist. In december werden tweehonderd kilometer verderop ook al schoolkinderen ontvoerd en eerder deze maand gebeurde dat in het zuidelijker gelegen Kagara. Anonieme regeringsfunctionarissen zeggen dat de toename van ontvoeringen deels komt door het geld dat ermee wordt verdiend.

Rampzalige gevolgen

President Muhammadu Buhari zegt dat de regering geen losgeld betaalt om leerlingen vrij te krijgen. Lokale overheden moeten dat ook niet doen, vindt hij. "Zulk beleid kan averechts werken met rampzalige gevolgen." Buhari vindt verder dat lokale overheden de veiligheid rond scholen moeten verbeteren.

Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres heeft de ontvoerders opgeroepen de meisjes "onmiddellijk en onvoorwaardelijk" vrij te laten en ze veilig terug te laten keren naar hun families.