Amsterdamse garage geeft oude brandweerwagen mee als leenauto

De politie heeft gisteren een oude brandweerauto aan de kant gezet in Amsterdam-Zuidoost. De wagen viel op, omdat achter het stuur geen brandweerman of -vrouw zat, meldt de Amsterdamse stadszender AT5.

De bestuurder bleek een klant van een garagebedrijf. "De bus was al sinds 2012 niet meer van de brandweer en werd nu door een garagebedrijf als leenauto uitgeleend", schrijft de politie op Instagram.

Het is niet verboden om in een oude brandweerauto te rijden, maar dan moet de auto wel zo zijn aangepast dat hij niet meer op een brandweerauto lijkt.

In dit geval was daar weinig moeite voor gedaan. De blauwe zwaailichten bleken zelfs nog te werken. De klant heeft een boete gekregen, omdat hij met de bus rondreed. De zwaailichten zijn door de politie in beslag genomen.

De garage moet de logo's en strepen van de auto verwijderen en inleveren. De politie waarschuwt verder dat iemand niet de oude brandweerwagen mag kopen "om daarmee de avondklok te omzeilen".