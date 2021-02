Anti-Iraanse krachten opgelucht na Amerikaanse luchtaanval in Syrië

"Er hing al dagen een vraag in de lucht, en vandaag kwam het antwoord," zegt Midden-Oosten correspondent Daisy Mohr. Ze vat samen hoe het Midden-Oosten reageert op de eerste militaire aanval door de Amerikanen sinds het aantreden van president Biden.

Vannacht voerde de VS luchtaanvallen uit op doelwitten in het oosten van Syrië, die bemand waren door pro-Iraanse milities. Lokale bronnen in het Syrisch-Iraakse grensgebied spreken van ten minste 17 doden.

Het was een vergeldingsactie voor een dodelijke raketaanval op een militaire basis in de noord-Iraakse plaats Irbil op 15 februari. Die aanval werd toen opgeëist door een pro-Iraanse militie, een van de twee die vannacht doelwit waren. Na de aanslag in Irbil volgden er aanslagen op een Amerikaanse basis vlakbij Bagdad en op de Groene Zone, het deel van de Iraakse hoofdstad waar Amerikaanse en andere buitenlandse ambassades liggen.

"Het Midden-Oosten zat de afgelopen weken in een testfase," zegt Daisy Mohr. "Alle groeperingen in de regio wilden weten hoeveel bewegingsruimte ze zullen hebben nu Biden aan de macht is. Gaat hij inderdaad anders reageren dan Trump? Een reactie van de Amerikanen liet lang op zich wachten, was het gevoel in deze regio."

Geen gejuich

Dat betekent niet dat mensen nu staan te juichen om weer een Amerikaanse bombardement, voegt Mohr toe. Maar sommigen zagen in de lange stilte van Amerikaanse zijde een mogelijke teken van zwakte. Onder heen bestaat de vrees dat Biden flexibeler zal zijn ten opzichte van de milities die steun genieten van Iran. Hij wil namelijk de banden herstellen met Iran en de zogeheten Iran-deal nieuw leven inblazen om de nucleaire ambities van Teheran aan banden te kunnen leggen.

Dat baart zorgen bij de rivalen van Teheran, zoals Saudi-Arabië en een groot deel van de soennitische wereld in andere Arabische landen, zo legt Mohr uit. "Het gebrek aan een Amerikaans militair antwoord op de bombardementen leidde tot veel commentaar. Men was bang dat Biden in de gretigheid om een deal met Iran te sluiten de milities ermee zou laten wegkomen. Maar dit is een duidelijk signaal van Biden."

Sommige Arabische commentatoren reageren dan ook positief op het nieuws, zoals op Twitter te zien is.