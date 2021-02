Britse IS-bruid mag toch niet terug naar Verenigd Koninkrijk

Een vrouw die zich als Britse tiener in Syrië aansloot bij Islamitische Staat, mag niet naar het Verenigd Koninkrijk terugkeren, ook niet om het afnemen van haar staatsburgerschap aan te vechten. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof geoordeeld.

De vrouw, Shamima Begum, is nu 21 jaar. Ze was 15 toen ze in februari 2015 met twee andere schoolmeisjes uit Oost-Londen Engeland verliet en naar IS in Syrië reisde. Ze zit nu in het noorden van Syrië vast in een kamp dat wordt bewaakt door gewapende bewakers.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nam haar twee jaar geleden om veiligheidsredenen de Britse nationaliteit af. Ze wil terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk om die beslissing aan te vechten.

Veiligheid van het publiek

Afgelopen zomer oordeelde het Britse Hof van Beroep dat haar de mogelijkheid moest worden geboden om terug te keren, omdat ze vanuit het kamp in Noord-Syrië niet effectief in beroep kon gaan tegen de beslissing.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stapte daarop naar het Hooggerechtshof met het argument dat haar terugkeer "aanzienlijke nationale veiligheidsrisico's zou creëren". Het Hooggerechtshof zegt nu dat haar rechten niet geschonden zijn toen haar toestemming werd geweigerd om terug te keren.

Volgens Lord Reed, president van het Hooggerechtshof, zijn de rechters unaniem tot hun uitspraak gekomen en had de regering het recht om te voorkomen dat Begum terugkeerde naar het VK. "Het recht om te worden gehoord gaat niet boven alle andere overwegingen, zoals de veiligheid van het publiek", zei hij.

Getrouwd met Nederlander

Begum trouwde vrij snel na haar aankomst in Syrië met de Nederlandse IS-aanhanger Yago Riedijk. Britse journalisten vonden haar in 2019 in een Syrisch vluchtelingenkamp, toen ze hoogzwanger was. Nadat ze was bevallen, probeerde Riedijk met Begum naar Nederland te gaan. Dat lukte niet en hun baby overleed niet veel later.

Dat kindje zou het derde van Riedijk en Begum zijn geweest dat in Syrië stierf. In een interview met de Volkskrant zei Riedijk dat hij eerder een zoon en een dochter verloor, door verhongering.

Het stel trok mee met IS tot er nog maar een paar vierkante kilometer van het kalifaat over was, in Barghouz, dat twee jaar geleden werd ingenomen door de Koerden en het Syrische leger. Riedijk is in Nederland bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie. De twee zeggen zelf dat ze geen misdaden hebben gepleegd of propanganda hebben gemaakt voor IS.