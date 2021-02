Lijsttrekkers trappen om 17.00 uur debatseizoen af met NOS Radiodebat

Lijsttrekkers van alle dertien partijen in de Tweede Kamer trappen vanmiddag om 17.00 uur in het NOS Radiodebat op NPO Radio 1 traditiegetrouw het 'debatseizoen' af. De dertien partijleiders debatteren over acht stellingen in de Oude Zaal aan het Binnenhof, waar de Tweede Kamer tot 1992 vergaderde.

Lara Rense en Xander van der Wulp presenteren de uitzending.

De partijleiders doen op basis van het aantal zetels van hun partij en de score in de Peilingwijzer één, twee of drie keer mee met een debat. Zo gaat premier Rutte drie keer in debat: over de onderwerpen 'vertrouwen in de overheid', 'onderwijs' en 'Nederland na de crisis'.

De NOS-eindredactie heeft bepaald welke partijen over welke thema's debatteren. De acht thema's die kiezers op dit moment belangrijk vinden zijn gekozen op basis van onderzoek van I&O Research en eigen publieksonderzoek van de NOS.

Het debat is vanaf 17.00 uur live te volgen op NPO Radio 1, op NPO Politiek, via NOS.nl en de app van de NOS.