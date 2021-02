Wekdienst 26/2: Hof doet uitspraak over avondklok • Radiodebat NOS luidt campagnetijd in

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak over de avondklok, nadat de rechtbank vorige week een streep door de maatregel zette. Als het hof het vonnis van de rechtbank overeind houdt, betekent dat niet het einde van de avondklok. Maar het kan wel interessant zijn voor mensen die boetes hebben gekregen.

Er volgt ook een uitspraak in de zaak rond de Posbankmoord. Het OM eiste in hoger beroep een celstraf van twintig jaar tegen verdachte Souris R. (47) uit Veghel.

België buigt zich over eventuele versoepelingen van coronamaatregelen. Het land houdt het naar verwachting hooguit bij enkele kleine aanpassingen, zoals wat meer ruimte voor ontmoetingen in de buitenlucht.

De NOS organiseert het eerste grote debat voor de Tweede Kamerverkiezingen. De dertien lijsttrekkers van de partijen in de Tweede Kamer gaan op NPO Radio 1 vanuit de Oude Zaal van Kamer met elkaar in debat over acht stellingen. Het debat is vanaf 17.00 uur live te volgen op NPO Radio 1, op NPO Politiek, via NOS.nl en de app van de NOS.

Wat heb je gemist?

Voor het eerst heeft de VS onder de nieuwe president Joe Biden een militaire missie uitgevoerd. Het land bombardeerde in het oosten van Syrië enkele aan Iran gelieerde milities. De luchtaanvallen zijn een vergeldingsactie voor een raketaanval waarbij onder andere een Amerikaanse militair gewond raakte.

Volgens de verklaring van het Pentagon zijn meerdere militaire doelwitten in Syrië vernietigd bij de aanval. Die posten stonden in de buurt van de grens met Irak. Ze werden bemand door strijders van milities als Kata'ib Hezbollah en Kata'ib Sayyid al-Shuhada, die volgens de VS al vaker aanvallen hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen. Het dodental als gevolg van de reeks bombardementen is nog onduidelijk.

Meer nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het relatief zachte winterweer leidde in Nederland tot overvolle parken vol feestende mensen, waar coronaregels massaal werden genegeerd. Het was voor een aantal horecaondernemers "de druppel": een actiegroep roept op om op 2 maart de terrassen buiten te zetten.

Ook in België waren soortgelijke taferelen te zien. "Fuck het virus", werd er geroepen in een park in Luik. "We zijn jong, dit zijn onze beste jaren en we kunnen er niet echt van genieten":