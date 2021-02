D66, GL, CU en PvdA willen investeren in wetenschap, 'we dreigen boot te missen'

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks en PvdA spreken zich gezamenlijk uit voor een miljoeneninvestering in Nederlands onderzoek en innovatie. Ze vinden dat daar de komende jaren 300 tot 380 miljoen aan moet worden uitgegeven. In 2030 zou Nederland dan op een investeringsniveau komen van 3 procent van het nationaal inkomen.

De vier partijen sluiten met hun oproep aan bij de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband tussen universiteiten, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen dat al eerder pleitte voor meer investeringen in onderzoek en innovatie. De Nederlandse wetenschap presteert momenteel op topniveau, zeggen de politici. Maar de kans bestaat dat we die toppositie gaan verliezen, vrezen ze. Nederland investeert, in vergelijking met omringende landen, steeds minder in wetenschap.

Ambitie

De partijen benadrukken dat de coronacrisis duidelijk maakt hoe belangrijk wetenschap en onderzoek is. "Alleen wetenschap en onderwijs kunnen ons helpen uit de crisis te komen, en uit toekomstige crises", zegt D66-leider Kaag. Zij stelde vorig jaar bij de start van het academisch jaar in Groningen al dat 3 procent van het nationaal inkomen gereserveerd zou moeten worden voor wetenschap.

PvdA-Kamerlid Van den Hul benadrukt dat deze coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat wetenschappelijk onderzoek niet alleen overgelaten kan worden aan de markt. "Daarom moet de overheid meer ambitie tonen en hier in de toekomst meer geld voor vrijmaken."

Boot

GroenLinks-leider Klaver zegt dat Nederland "internationaal de boot dreigt te missen" als we niet fors gaan investeren. "Kennis is de sleutel voor een groene toekomst en de beste investering die we kunnen doen", aldus Klaver.

Bruins van de ChristenUnie vindt extra investeringen belangrijk omdat kennis en technologie bijdragen aan de "bloei van onze samenleving, onze veiligheid en aan ons toekomstig verdienmodel".

Na de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand begint de vorming van een nieuw kabinet, de formatie. Daar zal uiteindelijk besloten worden hoeveel geld er daadwerkelijk voor innovatie en onderzoek komt.