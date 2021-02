Drugslabs ontdekt in Gelderland en Brabant, vijf arrestaties

De politie heeft in Noord-Brabant en Gelderland twee drugslabs gevonden. In Neerkant werd een lab ontdekt waar amfetamine werd geproduceerd. In Harderwijk vond de politie een lab waar synthetische drugs werden geproduceerd en opgeslagen.

Bij het lab in Neerkant heeft de politie vier mensen aangehouden. Volgens de politie gaat het om een "vrij groot" lab waar amfetamine werd geproduceerd. "Mogelijk werd er ook iets anders geproduceerd, dat zijn we nu aan het onderzoeken", aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens Omroep Brabant is het lab gevonden op het terrein van een hoveniersbedrijf. Op beelden is te zien dat bij de politieactie een arrestatieteam met onder meer een pantservoertuig is ingezet.

Vreemde geur

Omwonenden reageren geschokt op de vondst van het drugslab. "Een paar maanden geleden hing er een vreemde geur in de straat. We hebben de politie gebeld, maar die hebben er toen niets aan gedaan", vertelt een buurtbewoner aan Omroep Brabant.

"'s Avonds reden er vaak auto's af en aan en er brandde tot laat in de avond nog licht. Maar een drugslab in Neerkant, dat had ik niet verwacht", zegt een andere omstander.

Het lab in Harderwijk werd gevonden bij een woning. Het gaat volgens de politie om een opslag- en productielocatie voor synthetische drugs. De bewoner van het pand is aangehouden.

Volgens Omroep Gelderland doen specialisten van de politie onderzoek in de tuin en op de eerste verdieping van de woning. In de buurt worden kentekens van auto's gecontroleerd.