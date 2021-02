Geen bewijs lekken informatie door advocaten aan handlangers Taghi

Er is geen bewijs dat advocaten van het kantoor Ficq & Partners in het Marengo-onderzoek vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft daar op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar gedaan.

"Uit mijn onderzoek is niet gebleken dat de betrokken advocaten tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld", schrijft de deken. Ook heeft hij geen bewijs gevonden dat de advocaten zich door hun cliënten in contanten lieten betalen. "Het onderzoek heeft aangetoond dat die berichten feitelijk onjuist zijn."

De advocaten juichten het onderzoek van de deken toe. Ze zijn ook blij met de uitkomst. "Met instemming hebben wij kennisgenomen van de bevindingen en conclusies van de deken. Wij verwijzen daarnaar en geven op dit moment geen nader commentaar", laat het kantoor weten.

Versleutelde sms-berichten

De zaak kwam vorig jaar in het nieuws toen meerdere kranten berichtten over een proces-verbaal uit het Marengo-onderzoek. In die strafzaak staat Taghi met zestien andere verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord.

Het OM verwees in het stuk naar gekraakte versleutelde sms-berichten en verklaringen. Uit de berichten zou blijken dat handlangers van Taghi bij de advocaten informatie hebben ingewonnen uit de dossiers van de verdachten die op dat moment nog in beperkingen zaten. Het zou onder andere gaan om de verdenkingen tegen die verdachten, bewijzen die gevonden waren en de vraag of er nog personen werden gezocht.

Terughoudend zijn

Ficq & Partners krijgt wel het advies om in de toekomst terughoudend te zijn met het verdedigen van meerdere verdachten in dezelfde zaak. De advocaten hebben de deken gezegd dat ze dat zullen doen.

Advocaat Khalid Kasem, die voor een ander kantoor werkt, werd ook van het lekken van informatie uit een lopend onderzoek beschuldigd. Vorige week stelde de deken vast dat daar geen bewijs voor is.