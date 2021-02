Niet betaald? Dan lekken we je data, dreigen de internetcriminelen

Bij de NWO betekent dat dat er een aantal documenten van medewerkers is buitgemaakt: informatie over loonsverhogingen, overeenkomsten en een interne nieuwsbrief, maar ook een non-covid-verklaring van waarschijnlijk een medewerker. Documenten over wetenschappelijk onderzoek zijn voor zover bekend niet buitgemaakt.

De kans is groot dat meer informatie volgt: in eerste instantie zetten de criminelen een klein beetje informatie online, maar later volgt een veel grotere hoeveelheid documenten.