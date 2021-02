Een jaar na corona nog steeds klachten: 'Het is confronterend'

Bijna een jaar geleden werd Marie-Louise Jonkers (64) uit Boekel flink ziek terwijl ze met een goede vriendin op vakantie was op Gran Canaria. Ze bleek besmet te zijn met het coronavirus en ook haar vriendin werd ziek. Nog altijd heeft Marie-Louise klachten. "Ik ben snel vermoeid, heb constant een kuchje en mijn concentratie is minder."

De vakantie startte op 7 maart. De vriendinnen hadden net hun eerste ontbijt achter de kiezen en zaten in de zon, toen Marie-Louise het bericht kreeg dat ze mogelijk besmet was. Ze werkt in de zorg en iemand bij wie ze was geweest, bleek het coronavirus te hebben.

Net een James Bond-film

De vriendinnen gingen voor de zekerheid direct naar hun kamer. "Ik bleek verhoging te hebben. Toen ging de hele molen draaien."

Ze mochten de hotelkamer niet meer af, tot ze naar een huis in de bergen werden gebracht. "Het was net een James Bond-film. Er kwamen mensen in bijzondere pakken langs. We wisten niet wat ons overkwam." De dames bleken allebei besmet met het virus.

"We zijn heel ziek geworden. Hoge koorts en hoesten. Ik was bang dat het virus iets ging doen met mijn lijf, want ik voelde dingen die ik niet kende. We probeerden steeds te denken 'wij gaan niet dood'."

Eén nacht zal Marie-Louise altijd bijblijven. "Ik zag dat het bij Joke helemaal fout ging. Ik stond doodsangsten uit en had bijna de hulpdiensten gebeld. Toen Joke die ochtend wakker werd, vroeg ik hoe het ging. Ze stak haar duim op."