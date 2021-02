Onderzoek naar witwassen bij verkoop superjachten

De FIOD heeft gisteren een inval gedaan bij een bedrijf in Noord-Brabant dat bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds begin 2016 bij de verkoop van 19 (super)jachten geen melding hebben gemaakt van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Bij de inval is de administratie in beslag genomen. De naam van het bedrijf is niet bekendgemaakt. "Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelselmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties", aldus de FIOD.

Fraudegevoelige branche

Financiële instellingen als banken, maar ook notarissen, belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers, moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Het gaat meestal om ongewoon grote betalingen of grote betalingen van grote bedragen in cash. De meldplicht is ingesteld in de strijd tegen onder meer witwassen, corruptie, fraude en de financiering van terrorisme.

De markt van superjachten is volgens de FIOD een fraudegevoelige branche. Kopers van grote, luxe jachten worden soms in verband gebracht met grootschalige corruptie of het witwassen van zwart geld. "De bemiddelaar dient daarom extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en signalen van witwassen bij de verkoop van schepen en moet ongebruikelijke transacties melden."