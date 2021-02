Ondernemers krijgen extra overheidssteun later dan gepland

Er zijn voor het vierde kwartaal van vorig jaar ruim 90.000 aanvragen ingediend. Hoeveel van die ondernemers en zelfstandigen ook daadwerkelijk recht hebben op de extra vergoeding, is niet bekend. Het zal vermoedelijk vooral gaan om bedrijven die hun deuren helemaal dicht moeten houden.

"Het is verschrikkelijk", zegt de eigenaresse van strandtent Het Halve Maentje in Breskens. "Iedereen rekende op deze week, want nu komen alle rekeningen weer binnen. Er wordt beloofd dat je in februari een tegemoetkoming krijgt en nu wordt het twee maanden uitgesteld. En dan gaat dit alleen om een vergoeding van vaste lasten, alles eromheen wordt niet meegenomen."

Ook Jolanda van de Leest-van Dijk, die een café heeft in Aarle-Rixtel, zit met smart op het extra geld te wachten. "We houden het nu gewoon niet vol, zo simpel is het. We verwachten 1200 euro extra te krijgen. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar heel hard nodig, want de huur, belastingen en verzekeringen lopen door."

Verkeerd beeld

Sommigen ondernemers waren na het ontvangen van de brief in de veronderstelling dat de tegemoetkoming voor het vierde kwartaal helemaal werd uitgesteld, maar dit is volgens het ministerie niet het geval.

"Het gaat alleen om de uitbetaling van de verhoging", zegt een woordvoerder. "Het reguliere bedrag wordt dus wel uitbetaald, daarvoor is inmiddels 96 procent van de aanvragen afgehandeld. Het is heel vervelend dat hierover een verkeerd beeld is ontstaan."