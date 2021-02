Duitser vervolgd voor doorgeven plattegronden Bondsdag aan Russen

In Duitsland is een man aangeklaagd voor spionage omdat hij plattegronden van het Duitse parlement aan een Russische spion zou hebben gegeven. Hij kan maximaal 10 jaar cel krijgen.

Volgens het Openbaar Ministerie werkte Jens F. voor een bedrijf dat regelmatig onderhoudswerkzaamheden uitvoerde in de Bondsdag. Hij had daarom de beschikking over pdf-bestanden van de plattegronden.

De federale aanklagers stellen dat F. tussen eind juli en begin september 2017 zelf het initiatief nam om een gegevensdrager met daarop de pdf'jes naar de Russische ambassade te sturen. De geadresseerde was een medewerker van wie volgens de Duitsers bekend is dat hij werkt voor de inlichtingendienst GROe.

Veel is nog onduidelijk over de zaak. Zo is niet bekend hoe F. wist aan wie hij de bestanden moest sturen en of de Russen iets met de informatie hebben gedaan. Rusland heeft nog niet gereageerd.