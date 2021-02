Wekdienst 25/2: Herdenking Februaristaking • NS presenteert jaarcijfers

Het was door het mooie weer druk in veel parken in het land, ook in Tilburg moest een park ontruimd worden wegens drukte. Die gemeente overlegt met het Spoorpark over maatregelen om soortgelijke drukte vandaag te voorkomen.

Meer nieuws uit de nacht:

Wetenschapsorganisatie NWO afgeperst door bekende cybercriminelen: Computersystemen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zijn gegijzeld en er is losgeld geëist. Hoeveel wil NWO niet zeggen, maar er wordt niet betaald. De afgelopen dagen zijn de hackers begonnen met het lekken van interne documenten.

Segers (CU) en Kaag (D66) willen boycot WK 2022 in Qatar: In het verkiezingsprogramma van NOS op 3 zei Segers dat de stadions "met bloed zijn gebouwd". Bij het werk zijn zeker 6500 arbeidsmigranten om het leven gekomen volgens onderzoek van The Guardian.

Militair regime Myanmar verbannen van Facebook en Instagram: Volgens Facebook misbruikt het leger het platform sinds het 1 februari een coup pleegde in Myanmar. Dagelijks gaan in Myanmar duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de staatsgreep. Regelmatig grijpt het leger hard in.

En dan nog even dit:

Dinosaurussen zijn miljoenen jaren geleden uitgestorven door de gevolgen van een meteoriet-inslag in Mexico. Dat vermoeden was er al langer, maar nu zijn wetenschappers er helemaal zeker van: op de bodem van de krater hebben ze monsters genomen en de bewijzen gevonden.

De vondst van iridium in de krater duidt op het inslaan van een meteoriet op die plek. Aan het onderzoek werkten ook twee Nederlanders mee. Volgens paleontoloog Jan Smit van de Vrije Universiteit was het een van de laatste puzzelstukjes waar ze naar zochten: